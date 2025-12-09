«Люди не знают, через что кто-то проходит дома». Бэйл признался, что на его уход из футбола повлияли семейные проблемы

Экс-звезда «Тоттенхэма» и «Реала» Гарет Бэйл дал большое интервью журналу GQ, в котором рассказал подробности своего ухода из футбола.

Оказывается, валлиец повесил бутсы на гвоздь в 33 года не столько по футбольным причинам, сколько по семейным. Но и ошибки «мадридской» карьеры Гарет признает:

«Мой отец заболел, и это сыграло огромную роль в моем решении. Люди не знают, через что кто-то проходит дома, но вскоре я понял, что в жизни есть нечто большее, чем просто футбол.

Что бы я изменил в своей карьере в «Реале»? Не думаю, что испанские СМИ знают меня. Может быть, это из-за меня, ведь я никогда им этого не объяснял, никого не подпускал к себе. У меня был футбол и своя жизнь – две разные вещи. Я бы никогда этого не изменил.

Критика? Я держался от нее подальше. Никогда не следил за своими соцсетями. Можно выложить 99 классных постов и один плохой, на котором вы зациклитесь. Когда мне было 16 лет, я был в Саутгемптоне и прочитал плохой отзыв о себе. Это был просто отчет о матче, но я помню это довольно ярко – он повлиял на мою игру, потому что я потерял уверенность. Но благодаря этому я научился держаться от этого подальше, насколько мог».