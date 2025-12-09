😩 «It’s no good». Испанский журналист замерз в Астане перед матчем «Кайрата» с «Олимпиакосом». Там –20 🥶

Матч «Кайрата» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов пройдет не в Алма-Ате, а в Астане. Почему? Боязнь непогоды. Только вот парадокс – сравните температуру в городах за 15 минут до старта игры.

Но есть еще один нюанс – стадионы.

Домашний стадион «Кайрата», мягко говоря, не отличается наличием технологий.

А вот арена в «Астане» готова к любым сложностям благодаря выдвижной крыше.

Правда, европейские журналисты замерзли еще до игры.

Рафаэль Эскриг из DAZN прилетел на матч в Казахстан и явно не в восторге от погоды.