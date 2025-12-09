😩 «It’s no good». Испанский журналист замерз в Астане перед матчем «Кайрата» с «Олимпиакосом». Там –20 🥶
Матч «Кайрата» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов пройдет не в Алма-Ате, а в Астане. Почему? Боязнь непогоды. Только вот парадокс – сравните температуру в городах за 15 минут до старта игры.
Но есть еще один нюанс – стадионы.
Домашний стадион «Кайрата», мягко говоря, не отличается наличием технологий.
А вот арена в «Астане» готова к любым сложностям благодаря выдвижной крыше.
Правда, европейские журналисты замерзли еще до игры.
Рафаэль Эскриг из DAZN прилетел на матч в Казахстан и явно не в восторге от погоды.
Но, во-первых, действительно, постоянный ветер усиливал тот холод, а во-вторых, я просто был крайне непривычен к таким температурам, приехав с Балтийского побережья. Астанинским летом, кстати говоря, мне было, наоборот, крайне непривычно жарко...