«Црвена Звезда» впервые за восемь лет проиграла дома – мировой рекорд длился 159 матчей 😲

«Црвена Звезда» впервые за 8 лет проиграла дома в чемпионате Сербии – это мировой рекорд для национальных лиг.

Впечатляющая серия длилась 159 матчей – с апреля 2017-го. Но для рекорда хватило и шести лет – сербы установили его в 2023-м, проведя 122 домашних матча без поражений. Предыдущий рекорд принадлежал «Реалу», который в период с 1957-го по 1965-й не уступал на своем поле 121 матч подряд.

Добавим, что также «Црвена» на протяжении всего беспроигрышного периода выигрывает титул.

«Црвена» минимально уступила «Войводине» в 18-туре чемпионата Сербии.