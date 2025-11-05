💀 Диас страшно сломал Хакими. Но самое отвратительное – реакция Кейна на удаление колумбийца 🤮
Луис Диас в матче с «ПСЖ» успел все за один тайм – оформить дубль и отправиться в душ.
Колумбиец решил, что хет-трик ему не нужен, а вот силы экономить надо, ведь впереди ожесточенная борьба за титул Бундеслиги. В общем, необъяснимо глупый и жестокий фол Диаса надолго (судя по слезам) вывел из строя Ашрафа Хакими.
На марокканца было больно смотреть.
Фол не имеет смысла даже обсуждать. Арбитр удалил нападающего «Баварии» после просмотра VAR. А вот самое противное в этой ситуации – реакция игроков немецкого клуба. Они были возмущены сомнениями судьи в чистой игре колумбийца. И их не смущало состояние защитника «ПСЖ». Прибежал даже Нойер.
Самым недовольным показался Кейн.
Рвотных позывов нет?