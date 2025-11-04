😡 «Может на экране VAR отображается банковский счет Ковача?» Собослаи попал Тчуамени в руку – все думали, штрафной это или пенальти. Знаете, что сделал судья?
«Реал» приехал в гости к «Ливерпулю» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Скаузеры» не в лучшей форме, но все же… это «Энфилд». Такая вывеска гарантирует шоу, даже несмотря на игровые проблемы обеих команд.
Но случилось «неожиданное». В середине первого тайма Доминик Собослаи попытался пробить на границе штрафной площади «Мадрида», но попал в стелящегося Орельена Тчуамени. Попал в не прижатую руку. Только непонятно – до штрафной или после.
Судя по ТВ-повтору, вопросов быть не должно – пенальти.
Главный арбитр Ковач не зафиксировал нарушения правил. Что началось в соцсетях? Такое мы видели не единожды.
💭 «Это не гандбол. Это волейбол!»
💭 «А почему тогда не было углового?»
💭 «Может на экране VAR отображается банковский счет Ковача?»
💭 «Потом они будут рассказывать о своей великой истории и 70 титулах ЛЧ».
Вероятный аргумент арбитра – мяч отскочил в руку Тчуамени от его же ноги. Что думаете?
Напридумывали всякую ересь...
Вы лучше в шапке сайта на главной отобразите банковский счёт Чугунова, чтобы ему хейтеры Мадрида могли донатики скидывать - такой талант мастера заголовков пропадает ;)
upd
ЧСХ, про момент, когда Винисиуса по лицу отоварили, Чугунов не напишет, само собой.
upd2
А, не только Чугунов - спортс решил вообще про это не писать. Ну ок.