🤮 «Глупое, неспортивное и высокомерное поведение». От Винисиуса в ужасе даже Арагорн – это не шутка 😳

Поведение Винисиуса уже слишком долго находится в центре внимания фанатов и СМИ. Безнаказанность и необучаемость бразильца приобрела настолько большие масштабы, что на тему высказываются даже за пределами футбола.

Голливудский актер Вигго Мортенсен, получивший мировую известность после роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», признался, что болеет за «Реал», но его позиция по Винисиусу очень жесткая. Предел его терпению пришел еще в прошлом году, когда вингер «Мадрида» не поехал на церемонию вручения «Золотого мяча»:

«Реал Мадрид», узнав, что их избалованный парень не получит «Золотой мяч», решил проигнорировать церемонию в полном составе. Было принято решение поддержать Винисиуса и его истерики.

Нужно уметь проигрывать, и точка. Я фанат мадридского «Реала», но думаю, что если клуб туда не едет, то дело не в уважении, это их же вина. Глупое, неспортивное и высокомерное поведение. Хала Мадрид всегда. Но все это меня очень смущает».

