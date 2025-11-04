💣 СМИ: Ван Дейк очень хочет в «Реал» – из-за этого он тянул с новым контрактом в «Ливерпуле»

Журналист ElChiringuito Феликс Диаз принес инсайд-бомбу.

По его информации, Вирджил ван Дейк очень хочет присоединиться к мадридскому «Реалу». Его агенты уже связались с королевским клубом. Уточняется, что голландец давно ждет предложения из Испании.

Ранее ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем», так и не увидев интереса из Мадрида.

В соцсетях два лагеря: одни считают, что это фейк, а другие не видят в голландце хорошего защитника.

💭 «Да он им просто не нужен».

💭 «Ха-ха-ха, он ждал, но его не позвали».

💭 «Они хотят Салиба, но его очень трудно подписать».

💭 «Он думает, что достаточно хорош для них?»

💭 «Обязательно в это поверю».