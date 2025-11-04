🔥 Роналду сказал, что победа на ЧМ не сделает его великим, потому что это лишь 6-7 матчей. И вообще, это не его мечта. Ему не стыдно? 🤦♂️
Только не делайте вид, будто вы не ждали интервью Криштиану Роналду с Пирсом Морганом по этой причине.
Да, португалец поставил под сомнение важность победы на чемпионате мира:
«Мечтаю ли я выиграть чемпионат мира? Нет, это не мечта. Это турнир из шести-семи матчей, как он сделает меня великим игроком? Думаете, это справедливо?»
Но все же Роналду рассчитывает на победу: «Когда свадьба? После ЧМ, с трофеем».
Любопытно, что в 2022-м Криштиану заявил следующее: «Я отдам все, чтобы Португалия выиграла ЧМ. Это мечта для нашей страны и для меня».
Фанаты дождались.
💭 «Конечно, это же не матчи регулярной лиги. Там труднее побеждать».
💭 «Мечты этого парня меняются в зависимости от развития. Карьеры Месси».
💭 «О кубке не мечтает, но хочет на нем жениться».
💭 «Поставьте его фото в термин слова «клоун» на Википедии».
💭 «Какой же трус».
к/ф Жмурки
Тебя – не уважаю!
Чемпионат мира – вообще не знаю!
Блин, сорок лет мужику
«Победа на чемпионате мира со сборной была самой большой мечтой в моей карьере. Я боролся за эту мечту. За 16 лет я пять раз выступал на чемпионатах мира. Я отдал всего себя. Я отдал все силы на поле.
18.12.2022 его добил.