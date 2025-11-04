🔥 Роналду сказал, что победа на ЧМ не сделает его великим, потому что это лишь 6-7 матчей. И вообще, это не его мечта. Ему не стыдно? 🤦‍♂️

Только не делайте вид, будто вы не ждали интервью Криштиану Роналду с Пирсом Морганом по этой причине.

Да, португалец поставил под сомнение важность победы на чемпионате мира:

«Мечтаю ли я выиграть чемпионат мира? Нет, это не мечта. Это турнир из шести-семи матчей, как он сделает меня великим игроком? Думаете, это справедливо?»

Но все же Роналду рассчитывает на победу: «Когда свадьба? После ЧМ, с трофеем».

Любопытно, что в 2022-м Криштиану заявил следующее: «Я отдам все, чтобы Португалия выиграла ЧМ. Это мечта для нашей страны и для меня».

Фанаты дождались.

💭 «Конечно, это же не матчи регулярной лиги. Там труднее побеждать».

💭 «Мечты этого парня меняются в зависимости от развития. Карьеры Месси».

💭 «О кубке не мечтает, но хочет на нем жениться».

💭 «Поставьте его фото в термин слова «клоун» на Википедии».

💭 «Какой же трус».