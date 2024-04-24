«Это поздравление с чемпионством?» Вратарь «Милана» случайно поцеловал Лаутаро Мартинеса в собственной штрафной

Аргентинец явно такого не ожидал.

Команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто – 20-е в истории клуба.

После завоевания 10-го скудетто в 1966 году «Интер» вслед за туринским «Ювентусом» получил право носить первую звезду на футболке. Теперь клуб сможет нанести на форму вторую звезду.

«Мы так много работали и страдали и теперь заслужили эту безмерную радость. Я посвящаю победу всей моей семье и моим детям – они самое прекрасное, что подарила мне жизнь. Победа в дерби – это уникальная возможность, и мы должны были ею воспользоваться.

Второе чемпионство в составе «нерадзурри» и вторая звезда с «Интером» – это огромная честь. Эта победа – все для болельщиков и сотрудников, почти 100 человек работали ради этой цели. Надеюсь на продление контракта, но нам еще предстоит договориться с клубом, а сегодня я хочу насладиться этим вечером», – сказал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Правда, аргентинец ничего не сказал про инцидент, произошедший в самой концовке матча между ним и вратарем «Милана» Майком Меньяняном.