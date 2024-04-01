Смотрим на будущее футбола: сборная звезд до 18 лет. Сразу трое из «Барсы»

Когда речь заходит о воспитании талантов, никто не делает это лучше, чем «Ла Масия». Лионель Месси, Андрес Иньеста, Хави Эрнандес, Серджи Бускетс и многие другие появились благодаря академии «Барселоны».

В наши дни молодежь «Барсы» продолжает доминировать в футболе. Не один, и даже не два, а целых три их бриллианта заняли места в списке лучших игроков мира до 18 лет.

Команда из звезд до 18 лет: Мартинелли, Форт, Кубарси, Йоро, Хато, Майну, Майли, Заир-Эмери, Ямаль, Эндрик, Тель.

Это трио появилось в первой команде «Барсы» в этом сезоне: Ламин Ямаль и Пау Кубарси быстро стали постоянными игроками под руководством Хави, каждый из которых провел более 10 матчей за клуб. Эктор Форт, хотя и является скорее запасным игроком, также вносит вклад.