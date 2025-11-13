1 мин.

🎥 Милейшая встреча сборной Португалии с девочками из команды U16. Не могли поверить, что видят кумиров

Португальская футбольная федерация устроила волшебный сюрприз юным футболисткам из женской сборной U16 – девчонок пригласили на тренировку основы национальной команды.

Девочки заметно нервничали, стоя на тренировочной площадке. А когда на поле вышли их кумиры, эмоции взяли верх. Начинающие футболистки познакомились с легендами своей страны, а после теплой встречи сделали совместное фото.

Вышло очень трогательно.

Встреча с юными футболистками наверняка зарядила эмоциями и основу сборной. Роналду и компания в шаге от выхода на чемпионат мира-2026. Для отбора на мундиаль Португалии нужно обыграть Ирландию в выездном матче.

На предматчевой пресс-конференции Криштиану несколько раз повторил, что встреча с Ирландией будет непростой. Капитан даже пообещал быть хорошим мальчиком, надеясь избежать свиста от местных болельщиков.

Португальцы завоюют путевку на ЧМ в грядущей игре?

