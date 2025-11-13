😁 Из эпичного возвращения Месси на «Камп Ноу» сделали веселый тренд! Все начал «Зенит»
Вы точно слышали, как Лео Месси ночью без предупреждения заявился на «Камп Ноу». Как пишут местные журналисты, легенда никого не предупредил о своем визите: взял с собой Де Поля и попросил охрану пустить его на арену. Как тут откажешь?
Столь особенный момент запечатлел Де Поль, у которого точно нет таланта к фото-искусству. Кадры Лео на родной арене получились размытыми – может, так даже душевнее.
За три дня пост в инсте Лео собрал почти 30 млн лайков – это самая популярная спортивная публикация года на площадке.
Такое событие не мог пропустить один из королей футбольного «ТикТока» – «Зенит». «Сине-бело-голубые» вырезали изображения Месси на «Камп Ноу» и прифотошопили их на кадры с «Газпром-Арены». Пост под трек Love me again от Джона Ньюмана сопроводили подписью: «С возвращением, легенда!»
Хейтеры, конечно, скажут, что это фотошоп.
Пост «Зенита» за три дня собрал больше 800 тысяч лайков и больше шести миллионов просмотров. Так родился тренд – идею подхватили другие клуба, которые отправляют Лео на свои арены.
Вот легенда позирует на стадионе немецкого «Дармштадта».
Изучил арену «Альбасете» из Сегунды.
Заглянул в Уругвай на стадион «Пеньяроля».
В Боливии Месси добрался до «Эль-Альто» – арены, находящейся на самой большой высоте в мире.
В Швейцарии проинспектировал стадион «Серветта».
А в Праге заглянул в гости к «Славии».
Идеально вписался в декорации арены клуба из первой лиги Румынии.
«Финн Харпс» из маленького ирландского городка отправил Месси стоять в очереди за фастфудом с болельщиками.
Тренд вышел за пределы футбольного «ТикТока». Киберспортивные команды отправляют Лионеля в видеоигры.
Даже супермаркеты хвастаются тем, что к ним заглянул Месси.
И какая из этих фотографий – оригинал?