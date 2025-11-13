😁 Из эпичного возвращения Месси на «Камп Ноу» сделали веселый тренд! Все начал «Зенит»

Вы точно слышали, как Лео Месси ночью без предупреждения заявился на «Камп Ноу» . Как пишут местные журналисты, легенда никого не предупредил о своем визите: взял с собой Де Поля и попросил охрану пустить его на арену. Как тут откажешь?

Столь особенный момент запечатлел Де Поль, у которого точно нет таланта к фото-искусству. Кадры Лео на родной арене получились размытыми – может, так даже душевнее.

За три дня пост в инсте Лео собрал почти 30 млн лайков – это самая популярная спортивная публикация года на площадке.

Такое событие не мог пропустить один из королей футбольного «ТикТока» – «Зенит» . «Сине-бело-голубые» вырезали изображения Месси на «Камп Ноу» и прифотошопили их на кадры с «Газпром-Арены». Пост под трек Love me again от Джона Ньюмана сопроводили подписью: «С возвращением, легенда!»

Хейтеры, конечно, скажут, что это фотошоп.

Пост «Зенита» за три дня собрал больше 800 тысяч лайков и больше шести миллионов просмотров. Так родился тренд – идею подхватили другие клуба, которые отправляют Лео на свои арены.

Вот легенда позирует на стадионе немецкого «Дармштадта».

Изучил арену «Альбасете» из Сегунды.

Заглянул в Уругвай на стадион «Пеньяроля».

В Боливии Месси добрался до «Эль-Альто» – арены, находящейся на самой большой высоте в мире.

В Швейцарии проинспектировал стадион «Серветта».

А в Праге заглянул в гости к «Славии».

Идеально вписался в декорации арены клуба из первой лиги Румынии.

«Финн Харпс» из маленького ирландского городка отправил Месси стоять в очереди за фастфудом с болельщиками.

Тренд вышел за пределы футбольного «ТикТока». Киберспортивные команды отправляют Лионеля в видеоигры.

Даже супермаркеты хвастаются тем, что к ним заглянул Месси.

И какая из этих фотографий – оригинал?