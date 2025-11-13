📸🎥 Обещал быть хорошим мальчиком, следил за журналистами. Роналду развлекся на пресс-конференции

Сборная Португалии в шаге от выхода на ЧМ-2026. Грядущий мундиаль станет последним для великого Криштиану Роналду, он сказал об этом сам: «Да, чемпионат мира в 2026-м станет моим последним, это 100%. Мне ведь исполнится 41 год!»

Для отбора на турнир португальцам нужно обыграть Ирландию в матче квалификации. На пресс-конференции перед ответственной встречей Криро чувствовал себя волшебно.

Разглядывал собравшихся журналистов, стоя за дверью зала для прессы.

Криш готов к горячему приему от ирландских болельщиков, но надеется не слушать свист весь матч – пообещал быть хорошим мальчиком:

«Мне правда нравятся местные фанаты, они прекрасно поддерживают свою сборную. Мне приятно возвращаться сюда на матчи. Конечно, будет тяжело. Надеюсь, меня будут освистывать не слишком сильно. Обещаю, что попытаюсь быть хорошим мальчиком!

Но, конечно, я буду делать свою работу, попытаюсь одержать победу, забить, чтобы помочь моей команде. Как я уже говорил, игра будет непростой».

Криро выполнит обещание?