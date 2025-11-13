🎥 Кукурелья пошутил про травму Ямаля. Его спросили о матче «Челси» с «Барсой» в ЛЧ

Ламин Ямаль отправился в расположение сборной Испании, но не успел сыграть и матча, как был вынужден вернуться в Барселону. Оказалось, «блауграна» провела своему игроку процедуру для лечения дискомфорта в области паха, но не предупредила об этом испанскую федерацию.

После процедуры юноше необходима минимум неделя отдыха, он пропустит ноябрьские матчи «красной фурии». Действия клуба без согласования со сборной, конечно, разозлили Луиса де ла Фуэнте. Сейчас стороны пытаются урегулировать конфликт , ставший публичным.

Уже 25 ноября «Барсе» пригодится помощь Ямаля в выездной игре Лиги чемпионов против «Челси». Когда у Марка Кукурельи спросили о грядущей встрече с товарищем по сборной, он умудрился пошутить о травме партнера:

«Думаю, Ламин покинул расположение сборной, потому что я просто сказал ему, что начну делать домашнюю работу по подготовке к матчу уже здесь – на тренировках сборной. Вот поэтому он уехал!»

Шутку Кукурельи оценили далеко не все болельщики. По грядущему матчу «Челси» и «Барсы» Марк высказался и без фирменного юмора:

«Это будет хороший матч, отличная проверка для нас, на поле встретятся две классные команды. Я знаю некоторые фишки игроков «Барсы», с которыми выступаю за сборную, но все же они могут быть непредсказуемыми. Им будет тяжело, ведь матч пройдет на нашем поле. Это будет тяжелая, но хорошая битва».

Как оценим шутку Марка?