«Через год все может быть совершенно по-другому»: Джо Коул считает ужасным решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»

Хаби Алонсо останется в «Байере» еще как минимум на сезон. Если верить сообщениям в прессе, испанским специалистом интересовались «Бавария», «Мадрид» и «Ливерпуль». Но Хаби предпочел остаться в Леверкузене, о чем заявил на пресс-конференции:

«Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Я все еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился с решением и уверен в нем».

А вот Джо Коул считает , что Алонсо принял, возможно, фатальное для своей карьеры решение:

«Я думаю, это ужасное решение. Тренерские «акции» растут и падают очень быстро. Сейчас он самый востребованный специалист в мировом футболе, думаю, ему следовало сменить клуб этим летом.

Через год все может быть совершенно по-другому, сохранить эту команду вместе будет достаточно сложно. У них ведь есть несколько фантастических игроков, за которыми будут гоняться все гранды Европы».

Юрген Клопп, чьим преемником в «Ливерпуле» мог стать Алонсо, испанца поддержал : «Понимаю, почему он хочет остаться. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел об этом».

У «Байера» дела идут просто замечательно, команда не потерпела ни одного поражения в сезоне. «Фармацевты» прокладывают себе дорогу к титулу, вырывая победы самым неожиданным для соперника способом. В игре с «Хоффенхаймом» леверкузенцы забили победный мяч в добавленное время – такой камбэк команда Алонсо сделала далеко не в первый раз.

После 27-ми туров Бундеслиги «Байер» занимает первую строчку. «Фармацевты» оторвались от «Баварии» на 13 очков, у подопечных Алонсо практически не осталось шансов на проигрыш в борьбе за титул. Команда уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, а в этом сезоне «Байер» еще может победить в Лиге Европы и в Кубке Германии.

А как вы относитесь к решению Алонсо?