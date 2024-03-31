«Через год все может быть совершенно по-другому»: Джо Коул считает ужасным решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»
Хаби Алонсо останется в «Байере» еще как минимум на сезон. Если верить сообщениям в прессе, испанским специалистом интересовались «Бавария», «Мадрид» и «Ливерпуль». Но Хаби предпочел остаться в Леверкузене, о чем заявил на пресс-конференции:
«Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Я все еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился с решением и уверен в нем».
А вот Джо Коул считает, что Алонсо принял, возможно, фатальное для своей карьеры решение:
«Я думаю, это ужасное решение. Тренерские «акции» растут и падают очень быстро. Сейчас он самый востребованный специалист в мировом футболе, думаю, ему следовало сменить клуб этим летом.
Через год все может быть совершенно по-другому, сохранить эту команду вместе будет достаточно сложно. У них ведь есть несколько фантастических игроков, за которыми будут гоняться все гранды Европы».
Юрген Клопп, чьим преемником в «Ливерпуле» мог стать Алонсо, испанца поддержал: «Понимаю, почему он хочет остаться. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел об этом».
У «Байера» дела идут просто замечательно, команда не потерпела ни одного поражения в сезоне. «Фармацевты» прокладывают себе дорогу к титулу, вырывая победы самым неожиданным для соперника способом. В игре с «Хоффенхаймом» леверкузенцы забили победный мяч в добавленное время – такой камбэк команда Алонсо сделала далеко не в первый раз.
После 27-ми туров Бундеслиги «Байер» занимает первую строчку. «Фармацевты» оторвались от «Баварии» на 13 очков, у подопечных Алонсо практически не осталось шансов на проигрыш в борьбе за титул. Команда уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, а в этом сезоне «Байер» еще может победить в Лиге Европы и в Кубке Германии.
А как вы относитесь к решению Алонсо?
Кто же может уйти в следующем сезоне?
Виртц, Бонифасе, Гримальдо, Джака уже точно будут в следующем сезоне.
Может уйти Фримпонг, но и то он высказался, что он видит себя в следующем здесь, со всеми ребятами.
Остальные игроки не являются столь система образующими: защитники, которые казались незаменимыми до зимнего перерыва уехали в свои сборные( Коссуну, Тапсоба), но их достойно заменил Станишич( вернется в Баварию) и Инкапье.
В общем неизвестно сможет ли Байер удержать свой уровень в следующем сезоне, но однозначно играть будет на 80-90% тем же составом.