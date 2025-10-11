❤️‍🔥 В постели Бекхэмов не все так гладко – Виктория публично пожаловалась на мужа 😩

Виктория Бекхэм рассказала, какой недостаток есть у ее звездного мужа.

Модель призналась, что с Дэвидом не так-то просто спать в одной кровати:

«Даже Дэвид Бекхэм храпит! Да, он, очевидно, невероятно красивый, очень умный и весьма успешный. А еще забавный. Но вот в чем дело: он храпит. Я использую беруши. Если вы думаете, что мне так удобнее, то нет, это необходимо.

Спать раздельно? Это ненормально, не выход. Приходится использовать беруши. Или принять храп, а я не могу этого сделать.

Чем мы занимаемся вместе? Иногда смотрим телевизор, но не так уж часто. Недавно смотрели сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Любим слушать подкасты. Я читаю много триллеров, так что, знаете, Дэвиду лучше спать с одним открытым глазом...»

Что посоветуете Виктории?