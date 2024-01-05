🎥 Швайнштайгер сделал странный прогноз. В АПЛ назвал неожиданного чемпиона, о победителе Евро говорил скрепя сердце
Бастиан Швайнштайгер уже давно повесил бутсы на гвоздь, но с футболом не попрощался. Немец активно катается на матчи своих бывших команд и частенько выступает в роли телеэксперта.
Футбольный сезон в Европе подошел к экватору, и Басти решил поделиться своим прогнозом на исход некоторых турниров.
С чемпионом Германии Швайни определился быстро – он назвал «Баварию», которая в Бундеслиге пока идет второй. Родному Рекордмайстеру немец также пророчит победу в Лиге чемпионов. А вот действующему лидеру немецкого первенства, «Байеру», Бастиан предсказал триумф в Лиге Европы.
Гораздо любопытнее выглядит прогноз Швайнштайгера на чемпионскую гонку Премьер-лиги. Экс-полузащитник считает, что чемпионом Англии станет, внимание, «Астон Вилла»! Команда Эмери после 20-ти туров занимает вторую строчку, отставая от лидера, «Ливерпуля», на три очка.
Сложнее всего Басти было говорить о результатах домашнего для Германии Евро. После короткой паузы скрепя сердце Швайнштайгер назвал будущим чемпионом Европы сборную Англии.
Как вам такой прогноз от легенды?
Лч баварии это конечно лесть
Результаты ле очевидно непредсказуемы, там никогда не побеждают сильнейшие
Астон вилла... Смело, но что-то в этом есть