🎥 Швайнштайгер сделал странный прогноз. В АПЛ назвал неожиданного чемпиона, о победителе Евро говорил скрепя сердце

Бастиан Швайнштайгер уже давно повесил бутсы на гвоздь, но с футболом не попрощался. Немец активно катается на матчи своих бывших команд и частенько выступает в роли телеэксперта.

Футбольный сезон в Европе подошел к экватору, и Басти решил поделиться своим прогнозом на исход некоторых турниров.

С чемпионом Германии Швайни определился быстро – он назвал «Баварию», которая в Бундеслиге пока идет второй. Родному Рекордмайстеру немец также пророчит победу в Лиге чемпионов. А вот действующему лидеру немецкого первенства, «Байеру», Бастиан предсказал триумф в Лиге Европы.

Гораздо любопытнее выглядит прогноз Швайнштайгера на чемпионскую гонку Премьер-лиги. Экс-полузащитник считает, что чемпионом Англии станет, внимание, «Астон Вилла»! Команда Эмери после 20-ти туров занимает вторую строчку, отставая от лидера, «Ливерпуля», на три очка.

Сложнее всего Басти было говорить о результатах домашнего для Германии Евро. После короткой паузы скрепя сердце Швайнштайгер назвал будущим чемпионом Европы сборную Англии.

Как вам такой прогноз от легенды?