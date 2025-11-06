💄 «Что это за болезнь?!» Роналду уверен, что он красивее Бекхэма. Давайте определим
Журналист Пирс Морган поинтересовался у Роналду, кого он считает более привлекательным – себя или Дэвида Бекхэма.
«Думаешь, ты лучше выглядишь, чем Дэвид Бекхэм? Если вы с ним, давай предположим, не знамениты и идете по пляжу Копакабана, кто привлечет больше внимания?» – спросил Морган.
Роналду ответил не колеблясь: «Я. 100%»
Почему-то, после ответов Криштиану появляется лишь больше вопросов.
💭 «Что за ##### это интервью?»
💭 «Почему Роналду не получил роль Хоумлендера?»
💭 «Морган – гений. Ценой своей репутации позорит Роналду на всю жизнь».
💭 «Он говорит, что красивее Бекхэма, известнее Трампа и лучше Месси. Что это за болезнь?!»
💭 «Ему стоит остановиться общаться с Морганом. Но уже поздно».
Кто красивее – Роналду или Бекхэм?8 голосов
Криштиану
Бекхэм
Всегда за Златана