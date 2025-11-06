1 мин.

💄 «Что это за болезнь?!» Роналду уверен, что он красивее Бекхэма. Давайте определим

Журналист Пирс Морган поинтересовался у Роналду, кого он считает более привлекательным – себя или Дэвида Бекхэма.

«Думаешь, ты лучше выглядишь, чем Дэвид Бекхэм? Если вы с ним, давай предположим, не знамениты и идете по пляжу Копакабана, кто привлечет больше внимания?» – спросил Морган.

Роналду ответил не колеблясь: «Я. 100%»

Почему-то, после ответов Криштиану появляется лишь больше вопросов.

💭 «Что за ##### это интервью?»

💭 «Почему Роналду не получил роль Хоумлендера?»

💭 «Морган – гений. Ценой своей репутации позорит Роналду на всю жизнь».

💭 «Он говорит, что красивее Бекхэма, известнее Трампа и лучше Месси. Что это за болезнь?!»

💭 «Ему стоит остановиться общаться с Морганом. Но уже поздно».

Кто красивее – Роналду или Бекхэм?8 голосов
КриштиануКриштиану Роналду
БекхэмДэвид Бекхэм
Всегда за ЗлатанаЗлатан Ибрагимович
