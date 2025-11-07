🤪 Рейтинг лиг от Opta: АПЛ лидирует с отрывом, далее Ла Лига и Серия А. РПЛ ниже японской, хорватской и кипрской лиг, но выше Саудовской Аравии 😵
Рейтинги клубов надоели не только любителям футбола, но и тем, кто их делает. Поэтому Opta сделала рейтинг лиг.
Сначала объясним принцип таблицы: Средний рейтинг лиги определяется средним рейтингом всех клубов, участвующих в турнире.
И вот, как это выглядит.
Самое интересное.
Сильнейшее футбольное соревнование по достоинству не оценили.
В соцсетях на Opta началось гостеприимное ближневосточное сафари.
💭 «Нужно ничего не знать о футболе, чтобы такое составить. Вы действительно думаете, что все эти лиги сильнее Саудовской? Если это так, вам нужно обновить свои знания».
💭 «Покажите парню, который поставил Саудовскую Аравию выше Франции».
💭 «Даже пятый французский дивизион сильнее МЛС».
💭 «Каким образом МЛС так высоко?»
💭 «Разница между МЛС и саудовской лигой четко объясняет, что этот рейтинг – позор».