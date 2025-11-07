🤪 Рейтинг лиг от Opta: АПЛ лидирует с отрывом, далее Ла Лига и Серия А. РПЛ ниже японской, хорватской и кипрской лиг, но выше Саудовской Аравии 😵

Рейтинги клубов надоели не только любителям футбола, но и тем, кто их делает. Поэтому Opta сделала рейтинг лиг.

Сначала объясним принцип таблицы: Средний рейтинг лиги определяется средним рейтингом всех клубов, участвующих в турнире.

И вот, как это выглядит.

Самое интересное.

Сильнейшее футбольное соревнование по достоинству не оценили.

В соцсетях на Opta началось гостеприимное ближневосточное сафари.

💭 «Нужно ничего не знать о футболе, чтобы такое составить. Вы действительно думаете, что все эти лиги сильнее Саудовской? Если это так, вам нужно обновить свои знания».

💭 «Покажите парню, который поставил Саудовскую Аравию выше Франции».

💭 «Даже пятый французский дивизион сильнее МЛС».

💭 «Каким образом МЛС так высоко?»

💭 «Разница между МЛС и саудовской лигой четко объясняет, что этот рейтинг – позор».