😡 «Брюгге» ограблен». Ван Бастен зол – считает, что Шченсны симулировал

Очередной судейский скандал на повестке дня. Гол «Брюгге», который мог принести победу бельгийцами в матче с «Барселоной», был отменен арбитром после просмотра VAR.

Войчех Шченсны решил выйти из-под прессинга самым рискованным способом – дриблингом. Финт поляка может и удался, но вот расторопности ему не хватило. Ромео Вермант добрался до мяча после неудачного подката и забил.

Одна проблема – Шченсны упал, когда Вермант шел в отбор. И повтор четко показал контакт.

А вот голландскому соседу «Брюгге» Марко ван Бастену этого недостаточно:

«Брюгге» был ограблен. Их четвертый гол должен быть засчитан. Он не фолил на Шченсном. Он даже не трогал его. Это сам Войчех сделал эпизод похожим на фол».

Что думаете?

