🤡😩 «Диалог двух клоунов». Роналду согласился с Морганом, что он лучший в истории, а Месси уступает «даже» Марадоне. Аргумент очень странный
Криштиану Роналду снова уважительно высказался о Лионеле Месси.
Пирс Морган во время интервью затронул тему соперничества португальца с аргентинцем: «Для меня ты – лучший в истории. Считаю, что Месси нельзя назвать даже сильнейшим аргентинцем. Марадона был лучше него».
Роналду оценил: «Спасибо. И сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Там все было нормально».
Напомним, Португалия никогда не выигрывала Кубок Мира. У Аргентины три победы (1978, 1986 и 2022).
Реакция в комментариях незамедлительная.
💭 «Терапия отвратительной журналистикой».
💭 «Диалог двух клоунов».
💭 «Пирс – единственный человек, который защищает Роналду упорнее, чем он сам».
💭 «А они вообще в курсе, что Месси выиграл ЧМ?»
💭 «Два взрослых мужика сплетничают о Месси».
💭 «Эти два клоуна встретились только для того, чтобы поговорить о Месси. Как некоторые могут быть так одержимы человеком, которому на них наплевать».
💭 «Иногда я хочу, чтобы правда была ИИ».
«Я не считаю себя лучшим. Я просто стараюсь каждый день совершенствоваться, помогать команде и выигрывать».
(из интервью Marca, 2019)
«Я не сравниваю себя ни с кем. Мне нравится выигрывать, но не нужно доказывать, что я лучший».
(интервью France Football, 2021)
«Если кто-то считает, что я лучший — это приятно. Но я не думаю об этом».
(после вручения "Золотого мяча", 2023)
«Я не играю, чтобы быть лучшим, вторым или третьим.
Мне всё равно, считают ли меня лучшим в истории.
Я никогда даже не стремился к этому.»
📍 Интервью телеканалу TyC Sports (Аргентина)
«Я не думаю о том, лучший я или нет.
В конце концов, если даже я лучший — это ничего не меняет.»
📍 Интервью ESPN, 2019 г.
«Для меня уже достаточно того, что меня вообще называют одним из лучших игроков в мире.Мне неважно, первый я или нет. Я никогда не пытался быть “самым лучшим”.»
📍 Интервью L’Équipe / Reuters, после получения 7-го “Золотого мяча” (2021 г.)
🗣️ Месси после победы на ЧМ:
«Как я всегда говорил: я не знаю, являюсь ли я лучшим игроком в истории или нет. Если я один из лучших — то это замечательно».
✅ Leo Messi