🤡😩 «Диалог двух клоунов». Роналду согласился с Морганом, что он лучший в истории, а Месси уступает «даже» Марадоне. Аргумент очень странный

Криштиану Роналду снова уважительно высказался о Лионеле Месси.

Пирс Морган во время интервью затронул тему соперничества португальца с аргентинцем: «Для меня ты – лучший в истории. Считаю, что Месси нельзя назвать даже сильнейшим аргентинцем. Марадона был лучше него».

Роналду оценил: «Спасибо. И сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Там все было нормально».

Напомним, Португалия никогда не выигрывала Кубок Мира. У Аргентины три победы (1978, 1986 и 2022).

Реакция в комментариях незамедлительная.

💭 «Терапия отвратительной журналистикой».

💭 «Диалог двух клоунов».

💭 «Пирс – единственный человек, который защищает Роналду упорнее, чем он сам».

💭 «А они вообще в курсе, что Месси выиграл ЧМ?»

💭 «Два взрослых мужика сплетничают о Месси».

💭 «Эти два клоуна встретились только для того, чтобы поговорить о Месси. Как некоторые могут быть так одержимы человеком, которому на них наплевать».

💭 «Иногда я хочу, чтобы правда была ИИ».