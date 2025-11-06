3 мин.

📸🎥 Ковбой Ламин, Виртц в американском футболе, Месси – GOAT боулинга. Adidas стильно показал форму 22-х сборных к ЧМ

90

ЧМ-2026 все ближе. Adidas решил не затягивать и презентовал домашнюю форму 22-х сборных к грядущему мундиалю. 

Детальнее рассмотрим формы гигантов мира международного футбола. Начнем с Германии.

Испания.

Аргентина.

Италия.

Бельгия.

В промо-ролике звезды футбола обыграли стереотипы о США, Канаде и Мексике, где пройдет мундиаль. Получилось вкусно. 

Чья форма приглянулась особенно? Может, ничего не понравилось?

📸🎥 Лось, ягуар, орел. Знакомимся с милейшими талисманами ЧМ-2026

