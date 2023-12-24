Потерял Осимхена, Политано и клубный автобус. «Наполи» умудрился забыть Мадзарри в Риме 😂

Тренеру пришлось выкручиваться.

Кошмарный вечер для Вальтера Мадзарри не закончился поражением «Наполи» от «Ромы» (0:2) на «Стадио Олимпико». Его команда осталась вдевятером после удалений Маттео Политано и Виктора Осимхена и не смогла противостоять клубу Моуринью.

Во время послематчевого интервью и пресс-конференции Мадзарри был не в настроении. Он настолько долго общался с прессой, что клубный автобус вместе со всей командой просто уехал без него.

По данным Repubblica, тренеру пришлось ловить у стадиона такси. Именно таким способом он добирался из Рима в Неаполь, а это более двухсот километров.

Рождественский перерыв будет очень коротким, так как «Наполи» вернется в игру в пятницу 29 декабря матчем против «Монцы».

Действующие чемпионы идут на седьмом месте, отставая от идущей на четвертом месте «Болоньи» уже на четыре очка.