🎥 Юный фанат хотел сфоткаться с Роналду, но охранник не пустил его к португальцу. Ситуацию пришлось спасать самому Криштиану

Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где состоится вечер бокса. В рамках турнира подерутся Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

Компанию Криштиану составил его сын.

Разумеется, португальцу не удалось спрятаться от поклонников. Один юный болельщик хотел сделать совместное фото с кумиром, но охранник не подпустил парнишку к Криштиану. Роналду тут же заступился за фаната.

Ни один фанат не остался без фото с португальцем.

До начала боев Роналду развлекал Конор.

Весело бывает в Саудовской Аравии.