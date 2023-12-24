Гаспачо
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🎥 Юный фанат хотел сфоткаться с Роналду, но охранник не пустил его к португальцу. Ситуацию пришлось спасать самому Криштиану

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где состоится вечер бокса. В рамках турнира подерутся Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

Компанию Криштиану составил его сын.

Разумеется, португальцу не удалось спрятаться от поклонников. Один юный болельщик хотел сделать совместное фото с кумиром, но охранник не подпустил парнишку к Криштиану. Роналду тут же заступился за фаната.

Ни один фанат не остался без фото с португальцем.

До начала боев Роналду развлекал Конор.

Весело бывает в Саудовской Аравии.

1 комментарий
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Ситуацию спас. Дал сфоткаться.
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