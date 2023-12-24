🎥 Юный фанат хотел сфоткаться с Роналду, но охранник не пустил его к португальцу. Ситуацию пришлось спасать самому Криштиану
Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где состоится вечер бокса. В рамках турнира подерутся Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.
Компанию Криштиану составил его сын.
Разумеется, португальцу не удалось спрятаться от поклонников. Один юный болельщик хотел сделать совместное фото с кумиром, но охранник не подпустил парнишку к Криштиану. Роналду тут же заступился за фаната.
Ни один фанат не остался без фото с португальцем.
До начала боев Роналду развлекал Конор.
Весело бывает в Саудовской Аравии.