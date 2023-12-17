Помните Ивану Кнолль? Теперь она работает диджеем, но не изменяет вкусам: выбирает наряды без бюстгальтера

Год назад Ивана Кнолль удивила многих футбольных болельщиков: каждое ее появление на матчах ЧМ в Катаре ну очень резонировало. С тех пор девушка сделала карьеру модели и собрала более 3 миллионов подписчиков – многим она интересна до сих пор.

Недавно Ивана сообщила, что работает диджеем. Она показала рабочее место, выложив видео в наряде без бюстгальтера. «Было так приятно выступать на торжественном открытии. Эпическая ночь!»

Еще несколько свежих фото Иваны: