Гаспачо
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Помните Ивану Кнолль? Теперь она работает диджеем, но не изменяет вкусам: выбирает наряды без бюстгальтера

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Ивана Кнолль Ивана Кнолль
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Футбол Футбол

Год назад Ивана Кнолль удивила многих футбольных болельщиков: каждое ее появление на матчах ЧМ в Катаре ну очень резонировало. С тех пор девушка сделала карьеру модели и собрала более 3 миллионов подписчиков – многим она интересна до сих пор.

Недавно Ивана сообщила, что работает диджеем. Она показала рабочее место, выложив видео в наряде без бюстгальтера. «Было так приятно выступать на торжественном открытии. Эпическая ночь!»

Еще несколько свежих фото Иваны:

7 комментариев
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Ошибка в заголовке.Там нету знаменитая фраза"Где она сейчас?"
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ТП
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ТП в квадрате
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смотреть не на что.
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[фото медведь 🐻 орёт из куста]
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И всё-таки большие у неё хм...глаза. И верхние, и нижние.
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Последнее фото лишнее...
Аж на джоржину похожа
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