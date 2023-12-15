Слава Месси не дает Роналду покоя? У Криша тоже появился личный охранник - он даже внешне похож на бодигарда Лео😅

Скоро узнаем его имя?

Про Яссин Чуэко знает уже любой футбольный болельщик. Этого лысого накачанного парня нашел для Лео сам Дэвид Бекхэм. Чуэко - бывший морской котик, он проходил службу в Ираке и Афганистане, а после переезда Месси в США стал известен во всем футбольном мире.

Яссин не только сопровождает Лео в повседневной жизни, но следит за его безопасностью даже во время матчей - иногда даже выскакивает на поле, чтобы «перехватить» бегунов.

А судя по последним кадрам из Саудовской Аравии, у Роналду теперь тоже есть личный охранник.

Посмотрите, они даже внешне похожи.