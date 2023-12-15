Гаспачо
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Слава Месси не дает Роналду покоя? У Криша тоже появился личный охранник - он даже внешне похож на бодигарда Лео😅

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Скоро узнаем его имя?

Про Яссин Чуэко знает уже любой футбольный болельщик. Этого лысого накачанного парня нашел для Лео сам Дэвид Бекхэм. Чуэко - бывший морской котик, он проходил службу в Ираке и Афганистане, а после переезда Месси в США стал известен во всем футбольном мире.

Яссин не только сопровождает Лео в повседневной жизни, но следит за его безопасностью даже во время матчей - иногда даже выскакивает на поле, чтобы «перехватить» бегунов.

Друг Хабиба спас Месси от нападения фаната. Обезвредил нарушителя прямо на поле!

А судя по последним кадрам из Саудовской Аравии, у Роналду теперь тоже есть личный охранник.

Посмотрите, они даже внешне похожи.

Телохранитель Месси в Майами: видео, кто такой Яссин Чеоко, который охраняет Месси

9 комментариев
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Такое сходство, что даже родная мать не разлечит…..😂😂😂😂
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Похож как Волочкова на Шнурова
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Лол это чем же? Лысиной? ну в таком случае Тен Хаг, Пиоли, Федотов и Гвардиола вообще братья
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Сходство на уровне у них одинаковый цвет волос.
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Бывших морских котиков не бывает.
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Почему все лысые мужики такие крутые ?
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слава мессии ? что за чушь ?
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Ответ ЧИКО
Такое сходство, что даже родная мать не разлечит…..😂😂😂😂
Гаспачо брат, у Миллиардеров всегда бывают охранники вне зависимости от зависти)
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