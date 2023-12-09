Гаспачо
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Суарес назвал игрока «Реала», которого хотел видеть в «Барсе» – это не Беллингем

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«Я, конечно, хотел, чтобы Эндрик перешел в «Барселону», но он сам должен принять решение и наслаждаться футболом. А мир футбола будет наслаждаться им», – сказал Луис Суарес на гала-вечере ESPN.

На самом деле, Эндрик уже принял решение – летом 2024 года он официально перейдет в «Реал Мадрид» за 37,5 млн евро плюс дополнительные расходы.

17-летний нападающий считается самым большим талантом Бразилии на данный момент. В молодежных командах «Палмейраса» у него сумасшедшая статистика голевых действий, а в первой команде он дебютировал уже в 16 лет. На его счету 6 голов в последних 8 матчах за основу «Палмейраса» .

«Барса», в свою очередь, подписала Витора Роке, который присоединится к команде уже в январе. Это более результативный нападающий, который, однако, на год старше Эндрика. Роке также считается одним из самых перспективных бразильцев.

3 комментария
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Реал как обычно снимает сливки за адекватные деньги 😒
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Пусть Эндрик усилит Реал - а Барсе уже есть Витор - в класико будет- бразильский огонь 🔥!!!
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Чей бразилец окажется перспективнее?
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