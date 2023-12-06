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Гол Кака называли лучшей рекламой футбола. Он не оставил шансов на «ЗМ» Месси и Роналду, хотя считал их лучше себя

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Лучший до эпохи Лео и Криштиану 😍

«Мы приехали сюда, чтобы видеть, как забивает Кака», – кричали фанаты «Милана» перед финалом ЛЧ-2007 с «Ливерпулем». Бразилец не забил, но заработал голевой штрафной, а потом вывел Индзаги 1-на-1 – тот обыграл Пепе Рейну и покатил в пустые, окончательно смыв стамбульский позор.

А в полуфинале Кака забил 3 из 5 мячей в ворота «МЮ», один из них Мишель Платини даже назвал «лучшей рекламой футбола».

В том сезоне бразилец оформил 10+3 в Лиге чемпионов и не оставил шансов молодым Месси и Роналду в голосовании на «Золотой мяч», став последним обладателем награды до их эпохи.

Но «ЗМ» – лишь часть огромного трофейного шкафа Кака, он выиграл абсолютно все:

• Серия А, Суперкубок Италии

• Ла Лига, Кубок Испании

• Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

• Чемпионат мира

Но даже с такими достижениями Кака не считал себя лучшим: «Победа на чемпионате мира ничего не меняет. Я выиграл все, и я не лучший в истории. Месси — гений, но лучший и самый совершенный в истории — Роналду».

4 комментария
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Ответ Игорь Климов
Теперь для всех фанатов Кринжа7, эти слова Кака будут хоть каким-то успокоением) Ну, а если оценивать по фактам, то их только пока ещё по статистике можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям, Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
Диванным экспертам виднее
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Просто шедевральный гол, троих размотал как детей
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