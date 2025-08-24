1 мин.

😨 Трансфер Бонифасе в «Милан» сорвался? Нападающий не прошел медкомиссию

Бывает и такое.

Похоже, «Байеру» не удастся продать всех лидеров клуба. Виктор Бонифасе останется в команде, но по весьма неожиданному поводу.

Бонифасе был в шаге от трансфера в «Милан», но переход сорвался из-за того, что нападающий не прошел медкомиссию.

Фабрицио Романо пишет, что игрок вернулся в Германию после неудачного медосмотра в Милане.

Итальянский клуб еще не сообщил немцам о своем решении, но все решится в течение суток.

