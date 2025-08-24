😨 Трансфер Бонифасе в «Милан» сорвался? Нападающий не прошел медкомиссию
Бывает и такое.
Похоже, «Байеру» не удастся продать всех лидеров клуба. Виктор Бонифасе останется в команде, но по весьма неожиданному поводу.
Бонифасе был в шаге от трансфера в «Милан», но переход сорвался из-за того, что нападающий не прошел медкомиссию.
Фабрицио Романо пишет, что игрок вернулся в Германию после неудачного медосмотра в Милане.
Итальянский клуб еще не сообщил немцам о своем решении, но все решится в течение суток.