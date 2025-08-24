ESPN выкатил топ-5 полузащитников мира. И есть большой вопрос 🤨
Райс?
У вас не бывает ощущения, что все рейтинги ESPN несут лишь одну цель – массовый хейт.
Безусловно, всем не угодишь. Но иногда американский медиагигант переходит все грани разумного.
На этот раз они назвали топ-5 полузащитников мира. Без уточнений.
Итак:
Педри («Барселона»);
Деклан Райс («Арсенал»);
Федерико Вальверде («Реал»);
Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
Витинья («ПСЖ»).
Реакция соцсетей.
💭 «Деклан Райс? Любой бомж из «Мадрида» сильнее его».
💭 «Почему Витинья только пятый?»
💭 «Не могу понять, где Джуд Беллингем?»
💭 «Это точно PR-компания, но чья?»
💭 «Не высоковато ли Вальверде?»
Напиши лучших полузащитников , по твоему мнению., и ты получишь такое же непонимание