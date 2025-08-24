1 мин.

ESPN выкатил топ-5 полузащитников мира. И есть большой вопрос 🤨

Райс?

У вас не бывает ощущения, что все рейтинги ESPN несут лишь одну цель – массовый хейт.

Безусловно, всем не угодишь. Но иногда американский медиагигант переходит все грани разумного.

На этот раз они назвали топ-5 полузащитников мира. Без уточнений.

Итак:

  1. Педри («Барселона»);

  2. Деклан Райс («Арсенал»); 

  3. Федерико Вальверде («Реал»);

  4. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

  5. Витинья («ПСЖ»).

Реакция соцсетей.

💭 «Деклан Райс? Любой бомж из «Мадрида» сильнее его».

💭 «Почему Витинья только пятый?»

💭 «Не могу понять, где Джуд Беллингем?»

💭 «Это точно PR-компания, но чья?»

💭 «Не высоковато ли Вальверде?»

