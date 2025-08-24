😳 Отец Джоба Беллингема пришел в раздевалку «Дортмунда», чтобы разобраться с Ковачем из-за замены сына. Клуб сделал заявление❗

Отцу Джоба Беллингема запретили посещать раздевалку «Боруссии» Дортмунд.

История такова:

Родители Беллингема Марк и Дениз посетили дебют младшего сына в Бундеслиге. Но Джоб не смог впечатлить наставника «шмелей» Нико Ковача, который заменил хавбека в перерыве.

Беллингемы остались настолько недовольны решением тренера, что после матча отец Джоба пришел в раздевалку и раскритиковал Ковача, сообщает Sky Sports Germany.

Уточняется, что Марк Беллингем ждал в подтрибунном помещении спортивного директора Себастьяна Келя, чтобы обсудить ситуацию с ним.

Кель на следующий день сделал заявление:

«Мы все разочарованы вчерашним результатом. И все же активная зона в нашем клубе остается зарезервированной для игроков, тренеров и официальных лиц, а не для семей и советников. Это больше не повторится. Мы дали это понять всем участникам».

