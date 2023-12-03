«Это несправедливо». Снейдер рассказал, как отреагировал на «Золотой мяч» Месси в 2010-м

Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о «Золотом мяче» 2010 года, заявив, что именно он должен был стать обладателем награды:

«Было немного несправедливо, что я не выиграл «Золотой мяч», а Месси выиграл. Но я не тот человек, который будет плакать по этому поводу. Золотой мяч» – это индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.

Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, я очень счастлив этому титулу».

Снейдер провел выдающийся сезон-2009/10, оформив триумф с «Интером» и заполучив серебро чемпионата мира с Нидерландами, но остался без награды. Индивидуальное мастерство Месси взяло верх: тогда аргентинец забил 60 голов за клуб и сборную.