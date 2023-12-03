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«Это несправедливо». Снейдер рассказал, как отреагировал на «Золотой мяч» Месси в 2010-м

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Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о «Золотом мяче» 2010 года, заявив, что именно он должен был стать обладателем награды:

«Было немного несправедливо, что я не выиграл «Золотой мяч», а Месси выиграл. Но я не тот человек, который будет плакать по этому поводу. Золотой мяч» – это индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.

Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, я очень счастлив этому титулу».

Снейдер провел выдающийся сезон-2009/10, оформив триумф с «Интером» и заполучив серебро чемпионата мира с Нидерландами, но остался без награды. Индивидуальное мастерство Месси взяло верх: тогда аргентинец забил 60 голов за клуб и сборную.

21 комментарий
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Ответ JENNINGS
Уэсли - всё по факту! - ключевой игрок «Интера» и сборной Нидерландов, - требл с миланским клубом - серебро со сборной на ЧМ - входит в состав сборной ФИФПРО: 2010 - лучший ассистент Лиги чемпионов 2009/10 - лучший полузащитник года по версии УЕФА: 2010 - команда года по версии УЕФА: 2010 - один из лучших бомбардиров ЧМ 2010 - обладатель «Серебряного мяча» ЧМ 2010 - символическая сборная чемпионата мира 2010 года по версии FIFA Как это не «Золотой мяч»???
Видимо так же как и 2013)
В 2013 Рибери вообще лучший игрок ЛЧ УЕФА, в 2010 это не Снейдер, а Милито.
Но тогда Мендеш и Роналду лично просили Блаттера.
В итоге то позорное переголосование, и ЗМ взял игрок впервые в истории с 0 трофеев КАРЛ.
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Ответ Александр Северный
ты даже 🤡 в Интере и в сборной не был лучшим. ЗМ тебе)).Рибери на твоём фоне выглядит настоящим мужиком. человек куда более заслуживал награду в 2013 нежели Рональду. но его не видно и не слышно. мне порой кажется что Снайдеру бабки платит сторона портка, чтобы тот по пару раз в год плакался про несправедливость того ЗМ.
Тут надо знать где он давал интервью)
Внимание!😁
В СА, на базе Аль Хиляль)
Столько лет молчал, а тут прям заговорил игрок, который ни на одном турнире не был признан лучшим.
Даже всеми забытый Жоржиньо взял игрока УЕФА, а Снейдер нет.
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Ответ JENNINGS
В 2023 г. приз лучшему игроку УЕФА также достался Холланду, но ЗМ снова выиграл Месси
А приз игрока ФИФА Месси.
ФИФА это мир, УЕФА местечковая Европа, на Мире Холанда никто не увидел.
Но речь о 2013 и как, хотя мы знаем как, ЗМ получил игрок с 0 трофеев за год.
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Ответ JENNINGS
В 2023 г. приз лучшему игроку УЕФА также достался Холланду, но ЗМ снова выиграл Месси
Награду УЕФА дает лучшему игроку сезона в Европе. ЗМ это награда лучшему игроку мира.
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В 2014 году кстати Нойер должен был забрать ЗМ
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Не за что было ему давать ЗМ. Ни одной серьёзной индивидуальной награды не получил. Что он там набрал? Только лучший асисент ЛЧ 09/10. Всё. Лучший игрок ЛЧ, лучший клубный игрок года, лучший игрок финала ЛЧ, лучший игрок Серии А - все призы Милито. Лучший игрок ЧМ - Форлан.
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Милито забил победные голы в финале Кубка Италии и в финале ЛЧ. Стал вторым бомбардиром Серии А. Признан лучшим игроком чемпионата Италии, ЛЧ, сезона по версии УЕФА. Даже в Интере Снейдер не был лучшим. Какой ему ЗМ?

Снейдер оказался в претендентах только из-за командных результатов, как Жоржиньо в 2021 году. Индивидуально был хорош, но не настолько, чтобы получить ЗМ.
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Ответ Domian
Тут надо знать где он давал интервью) Внимание!😁 В СА, на базе Аль Хиляль) Столько лет молчал, а тут прям заговорил игрок, который ни на одном турнире не был признан лучшим. Даже всеми забытый Жоржиньо взял игрока УЕФА, а Снейдер нет.
он взял его на PlayStation 😂👍
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Ответ Domian
А приз игрока ФИФА Месси. ФИФА это мир, УЕФА местечковая Европа, на Мире Холанда никто не увидел. Но речь о 2013 и как, хотя мы знаем как, ЗМ получил игрок с 0 трофеев за год.
Так ФИФА или ЧМ решают что-то или нет, вы уже определитесь?!
В 2010 г. Месси ничего не показал в ЮАР. Вообще ничего. Провальный турнир.
Ни одно достижение (как личное, так и командное) Месси в 2010м не может перекрыть успехов Снейдера как в клубе, так и в сборной
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Ответ JENNINGS
Так ФИФА или ЧМ решают что-то или нет, вы уже определитесь?! В 2010 г. Месси ничего не показал в ЮАР. Вообще ничего. Провальный турнир. Ни одно достижение (как личное, так и командное) Месси в 2010м не может перекрыть успехов Снейдера как в клубе, так и в сборной
Решает личный перфоманс игрока, т.к награда индивидуальная.
Когда на главном турнире в истории спорта, на глазах миллиардов игрок подтверждает ведичие как Лео 2022, Пеле 1970 и Диего 1986, то ни у каких Холандов нет шансов только за рещультаты в Европе, тем более за такой гегемон как Сити.

Это не говоря что у Месси прекрасная статистика - 61 по гол/пас, столько же у Мбаппе и Холанда, которым далеко не 35 лет.
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Ответ Domian
Решает личный перфоманс игрока, т.к награда индивидуальная. Когда на главном турнире в истории спорта, на глазах миллиардов игрок подтверждает ведичие как Лео 2022, Пеле 1970 и Диего 1986, то ни у каких Холандов нет шансов только за рещультаты в Европе, тем более за такой гегемон как Сити. Это не говоря что у Месси прекрасная статистика - 61 по гол/пас, столько же у Мбаппе и Холанда, которым далеко не 35 лет.
Решает личный перфоманс? Ну тогда ЗМ 2013 полностью заслуженный Роналду, т.к. в том году индивидуальнее он был лучше Рибери. Ну по твоей логике :)
«Когда на главном турнире в истории спорта игрок подтверждает величие» - а какое величие подтвердил Месси в 2010-м в ЮАР?
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Ответ Jim Korbett
Какие ещё 60 голов? Месси забил 47 голов в том сезоне (сайт Трансфермаркт). ЗМ справедливый, так как у Месси 60 по гол + пас (как у Халланда в 22/23), а у Снейдера 29.
В 2010 награда ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД.
60 голов у Лео в КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ.
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Ответ Jim Korbett
Какие ещё 60 голов? Месси забил 47 голов в том сезоне (сайт Трансфермаркт). ЗМ справедливый, так как у Месси 60 по гол + пас (как у Халланда в 22/23), а у Снейдера 29.
Для недалеких:
ЗМ ЗА СЕЗОН стали вручать только в 2022, Бензема его первый получил.
Ранее вручали ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД.
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