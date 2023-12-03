«Это несправедливо». Снейдер рассказал, как отреагировал на «Золотой мяч» Месси в 2010-м
Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о «Золотом мяче» 2010 года, заявив, что именно он должен был стать обладателем награды:
«Было немного несправедливо, что я не выиграл «Золотой мяч», а Месси выиграл. Но я не тот человек, который будет плакать по этому поводу. Золотой мяч» – это индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи.
Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я выиграл, я очень счастлив этому титулу».
Снейдер провел выдающийся сезон-2009/10, оформив триумф с «Интером» и заполучив серебро чемпионата мира с Нидерландами, но остался без награды. Индивидуальное мастерство Месси взяло верх: тогда аргентинец забил 60 голов за клуб и сборную.
В 2013 Рибери вообще лучший игрок ЛЧ УЕФА, в 2010 это не Снейдер, а Милито.
Но тогда Мендеш и Роналду лично просили Блаттера.
В итоге то позорное переголосование, и ЗМ взял игрок впервые в истории с 0 трофеев КАРЛ.
Внимание!😁
В СА, на базе Аль Хиляль)
Столько лет молчал, а тут прям заговорил игрок, который ни на одном турнире не был признан лучшим.
Даже всеми забытый Жоржиньо взял игрока УЕФА, а Снейдер нет.
ФИФА это мир, УЕФА местечковая Европа, на Мире Холанда никто не увидел.
Но речь о 2013 и как, хотя мы знаем как, ЗМ получил игрок с 0 трофеев за год.
Снейдер оказался в претендентах только из-за командных результатов, как Жоржиньо в 2021 году. Индивидуально был хорош, но не настолько, чтобы получить ЗМ.
В 2010 г. Месси ничего не показал в ЮАР. Вообще ничего. Провальный турнир.
Ни одно достижение (как личное, так и командное) Месси в 2010м не может перекрыть успехов Снейдера как в клубе, так и в сборной
Когда на главном турнире в истории спорта, на глазах миллиардов игрок подтверждает ведичие как Лео 2022, Пеле 1970 и Диего 1986, то ни у каких Холандов нет шансов только за рещультаты в Европе, тем более за такой гегемон как Сити.
Это не говоря что у Месси прекрасная статистика - 61 по гол/пас, столько же у Мбаппе и Холанда, которым далеко не 35 лет.
«Когда на главном турнире в истории спорта игрок подтверждает величие» - а какое величие подтвердил Месси в 2010-м в ЮАР?
60 голов у Лео в КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ.
ЗМ ЗА СЕЗОН стали вручать только в 2022, Бензема его первый получил.
Ранее вручали ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД.