Такого вы еще не видели🎥: танцы Томаса Мюллера завирусились в сети🕺🏻

Томас Мюллер продемонстрировал свои танцевальные движения в компании немецкой интернет-звезды Ноэля Робинсона, видео сразу же стало вирусным в сети.

Звезда мюнхенской «Баварии» станцевал с Робинсоном после победы Германии над США со счетом 3:1 в субботу.

34-летний Мюллер вышел на поле со скамейки запасных всего за десять минут до финального свистка матча с американцами в Хартфорде, США. Новый тренер Юлиан Нагельсманн привел свою команду к победе в дебютном матче.

Команда Нагельсманна останется в США перед товарищеским матчем против Мексики 18 октября.

Прошедший матч стал 124-м для Мюллера в сборной. Он выиграл чемпионат мира с Германией в 2014 году, а также Золотую бутсу и награду Лучший молодой игрок на чемпионате мира 2010 года.