🤖 ИИ предсказал победителей КЧМ до 2061 года! Это безумно или гениально?

Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства? Робот даст точный прогноз на исход футбольного турнира? Пока с ответом на последний вопрос точно имеются проблемы.

Перед стартом чемпионата мира среди клубов портал OneFootball попросил ChatGPT спрогнозировать победителей десяти следующих розыгрышей турнира. С обладателем трофея в сезоне-2024/25 нейросеть ошиблась – ставила на «Манчестер Сити», а трофей забрал «Челси».

ИИ предполагает, что через четыре года на КЧМ победу одержит «Мадрид» – такой прогноз кажется реальным, а вот в победу «Аль-Хилаля» в 2033-м верится чуть сложнее. Неожиданными победителями турнира могут стать «Фламенго», «Америка» и «Палмейрас», хотя в минувшем розыгрыше турнира южноамериканские клубы показали себя очень достойно.

Победители 10-ти розыгрышей КЧМ по версии ИИ

Самый популярный комментарий под прогнозом: «ChatGPT 0:1 Реальный мир».

Скажем слово в защиту искусственного интеллекта: перед стартом четвертьфинала КЧМ суперкомпьютер Opta назвал главным претендентом на победу именно «Челси», оценив шансы лондонцев на трофей в 26,8%.

Почитайте комментариипод нашей публикацией – в команду Марески тогда не верил почти никто. Только нейросеть.

Как вам прогноз на следующих победителей КЧМ?