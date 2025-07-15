Сокрушающие новости для всего футбольного самоуважения.

Оказывается, что главный трофей клубного чемпионата мира остался в Овальном кабинете у Дональда Трампа. А победители турнира, – «Челси», – получили лишь реплику.

Фанаты футбола дошли до крайней стадии осуждения.

«Мы, фанаты Роналду, не примем копию трофея Кубка мира в следующем году».

«Представьте, что вы обыгрываете «ПСЖ» со счетом 3-0 только для того, чтобы поднять копию трофея. Теперь я знаю, почему Париж забил на этот финал».

«Ложь. «Челси» поднял настоящий кубок. Но он будет возвращен в Белый дом».

Но есть важный нюанс – ФИФА были совсем не против.

«Они сказали: «Не могли бы вы подержать этот трофей на некоторое время?» Мы поместили его в Овальный кабинет. А потом я спросил: «Когда вы собираетесь забрать его?» Они ответили: «Мы никогда его не заберем. Вы можете оставить его навсегда в Овальном кабинете. Мы сделаем новый. И они на самом деле сделали новый», – объяснил Трамп.

И все-таки, это ужасно…

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