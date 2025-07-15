🎥 В «Наполи» Де Брюйне тренируется под 10-м номером. Клуб 25 лет назад закрепил «десятку» за Марадоной 🤯

После десяти лет в «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне перебрался в «Наполи», стороны подписали контракт по схеме «2+1». Пока «горожане» играли на КЧМ, бельгиец набирался сил перед новым вызовом, наконец он прибыл в расположение неаполитанцев.

Пресс-служба «Наполи» поделилась фотографиями с тренировки, болельщики обратили внимание, что на шортах и футболке Кевина красуется 10-й номер.

Этот факт не вызвал бы вопросов, если бы речь не шла о «Наполи», за который под 10-м номером выступал легендарный Диего Марадона. Клуб вывел из обращения «десятку» еще в 2000 году.

Еще более странным такой выбор покажется, если учесть, что Де Брюйне за всю свою карьеру никогда не выступал под 10-м номером – ни за клубы, ни за сборную. Фанаты уже делают такие картинки:

Бельгиец и сам не хочет играть под номером клубной легенды. Когда в раздевалке Де Брюйне увидел на свой форме «десятку», он выдал красноречивое: «О нет. Нет, нет, нет». Его быстро успокоили – номер новичку отдали на время тренировок.

В «Сити» Кевин играл под 17-м номером, который в Неаполе носит Матиас Оливера. «Семерка», под которой бельгиец выступает за сборную, тоже занята – Давидом Нересом. Из знакомых Кевину номеров в «Наполи» свободен 15-й.

А может, новичку все же отдадут легендарную «десятку»?