Остановите этот пранк! IShowSpeed добрался до премьер-министра Эстонии 😱
Кажется, еще чуть-чуть и не IShowSpeed мы будем называть главным фанатом Роналду. А Криштину – кумиром IShowSpeed.
Сверхпопулярный блогер, контент которого так и не получил внятного определения, добрался до высших политических фигур! Он встретился с премьер-министром Эстонии – Кристеном Михалом!
Политик лично встретил блогера и устроил ему экскурсию по своему дому.
Седьмой номер эстонской сборной даже получил подарок – вроде не паспорт.
Кажется, в этом хайпе выигрывают не обе стороны…