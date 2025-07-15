Остановите этот пранк! IShowSpeed добрался до премьер-министра Эстонии 😱

Кажется, еще чуть-чуть и не IShowSpeed мы будем называть главным фанатом Роналду. А Криштину – кумиром IShowSpeed.

Сверхпопулярный блогер, контент которого так и не получил внятного определения, добрался до высших политических фигур! Он встретился с премьер-министром Эстонии – Кристеном Михалом!

Политик лично встретил блогера и устроил ему экскурсию по своему дому.

Седьмой номер эстонской сборной даже получил подарок – вроде не паспорт.

Кажется, в этом хайпе выигрывают не обе стороны…