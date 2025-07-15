🤑 Топ-10 клубов по прибыли от спонсоров футболок. Контракт «Сити» на 1 млрд не перебьет заработок «Мадрида»

«Манчестер Сити» и Puma продлили контракт до сезона-2034/35, по новому соглашению «горожане» будут получать 100 млн фунтов (115 млн евро) в год – это крупнейшая сделка в истории АПЛ.

Доход «Сити» перебивает «Мадрид», который по контракту с Adidas получает 120 млн евро в год, всего на футболках «сливочные» зарабатывают 260 млн евро – это, разумеется, рекорд.

Испанская Marca собрала десятку клубов, которые получают наибольшую прибыль от спонсорства на футболках. Журналисты разделили выручку на три категории: поставщик формы, титульный спонсор футболки и спонсор, чье лого расположено на рукаве.

Первые две строчки заняли «Мадрид» и «Манчестер Сити»: «горожане» лидируют в рейтинге по выплатам от основного спонсора формы, от авиакомпании Etihad клуб получает 74 млн евро. А «Реал» занимает первое место еще и по доходу от спонсора на рукаве – 70 млн евро от американской IT-компании HP.

Третье место в топе по общей прибыли – за «Ман Юнайтед», чей рекордный для АПЛ контракт с Adidas перебили Puma и соседи из синей части города. На круг «дьяволы» зарабатывают 200 млн евро, а от поставщика получают 105 млн евро – как и «Барселона» от Nike. По соглашению с титульным спонсором маек оба клуба зарабатывают по 70 млн евро.

«ПСЖ» тоже получает от Qatar Airways 70 млн евро, а от поставщика экипировки, Nike, «парижане» выручают на 15 млн евро меньше «блауграны». Волшебно выглядит работа немецкого бренда Adidas с главным клубом страны: «Бавария» от поставщика получает 60 млн евро – «Арсенал» благодаря сотрудничеству с тем же брендом зарабатывает на 11 млн больше. Тут стоит отметить, что соглашение Adidas и Рекордмайстер подписали 10 лет назад, но у болельщиков мюнхенцев есть претензии и к дизайну экипировки.

В рейтинг также вошли «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Тоттенхэм» – все три клуба получают больше от титульного спонсора, а не от поставщика экипировки.

Топ-10 клубов по прибыли от спонсоров футболок

Для справки: топ-20 клубов Европы по продажам формы в прошлом сезоне. «Мадрид» первый и тут, а вот «Сити», подписавший рекордный для АПЛ контракт, не вошел в десятку.

Есть ли сюрпризы?

😡 Adidas обленился. Сделал одинаковую форму для «Ромы» и «Мадрида» – только цвета разные