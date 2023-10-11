Эффект Кейна: «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, «Бавария» – ниже «Байера» и «Штуттгарта». Так кто выиграл от перехода?

Харри Кейн потрясающе стартовал в «Баварии», забив девять голов и отдав пять голевых всего за 10 матчей.

Но ирония его ухода из «шпор» в том, что «Тоттенхэм» в данный момент лидирует в Премьер-лиге. В то же время «Бавария» занимает лишь третье место в Бундеслиге. А если хотите еще больше иронии, то вечные неудачники (нет, не «Тоттенхэм») – леверкузенский «Байер» – идет на первом месте.

Однако все это, конечно, ничего не значит в октябре. Некоторые болельщики «Тоттенхэма», расстроенные уходом Харри, могут назвать это эффектом Кейна.

Но более позитивный взгляд заключается в том, что от этого трансфера, похоже, выиграли все: «Бавария» получила надежного бомбардира, которого ей не хватало в прошлом году, а «Тоттенхэм» получили деньги и возможность на большую перестройку.