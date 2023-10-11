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Эффект Кейна: «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, «Бавария» – ниже «Байера» и «Штуттгарта». Так кто выиграл от перехода?

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Харри Кейн потрясающе стартовал в «Баварии», забив девять голов и отдав пять голевых всего за 10 матчей.

Но ирония его ухода из «шпор» в том, что «Тоттенхэм» в данный момент лидирует в Премьер-лиге. В то же время «Бавария» занимает лишь третье место в Бундеслиге. А если хотите еще больше иронии, то вечные неудачники (нет, не «Тоттенхэм») – леверкузенский «Байер» – идет на первом месте.

Однако все это, конечно, ничего не значит в октябре. Некоторые болельщики «Тоттенхэма», расстроенные уходом Харри, могут назвать это эффектом Кейна.

Но более позитивный взгляд заключается в том, что от этого трансфера, похоже, выиграли все: «Бавария» получила надежного бомбардира, которого ей не хватало в прошлом году, а «Тоттенхэм» получили деньги и возможность на большую перестройку.

7 комментариев

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Jovid Mirzoev
А в конце сезона Бавария как обычно станет чемпионом а Тотенхем н своё любимое место топ 4
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John Who
тоттен полюбасу слетит, так что все эти сопли пока ни о чем
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Артём Литош
Статья притянута за уши. Сейчас бы сравнивать очки команды в разных чемпионатах с разным количеством сыгранных матчей. При победах Баварии и Дортмунда и, соответственно, проигрышах Байера и Штутгарта автор статьи побежит новую строчить? Тоттенхэм с Кейном зависел не от него, а от Сона. Сейчас кореец лидер клуба, а новый тренер ставит другой футбол. Кейн же в Баварии получит желаемое - титул чемпиона.
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Bestbetter95
Ответ Jovid Mirzoev
А в конце сезона Бавария как обычно станет чемпионом а Тотенхем н своё любимое место топ 4
Там соседи )
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Noxxx Leon
Ответ John Who
тоттен полюбасу слетит, так что все эти сопли пока ни о чем
Может и слетит, но до сезона им вообще 6-8 места пророчили, а там пока Челси и МЮ тусуют которых все почти в 4-ку ставили
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