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В интернете появились фото игрушечного пупса в образе Осимхена. Из-за этого «Наполи» пришлось делать официальное заявление

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Очередной скандал вокруг форварда.

Только на прошлой неделе завершился конфликт между форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном и его нынешним клубом, связанный со странным стебным видео, опубликованном в клубном тиктоке, как для нигерийца возник новый повод с претензиями к команде.

В интернете появилось фото фигурки итальянского производителя детских игрушек Giochi Preziosi под названием Cicciobello Bomber (бомбардир Чиччобелло). Цена − 70 евро.

В кукле угадываются черты Виктора Осимхена, от светлых волос до маски на лице, а также девятый номер на шортах и комплект формы «Наполи», который использовался в прошлом сезоне. В магазины игрушка должна была поступить в ближайшие недели, однако вмешался неаполитанский клуб.

Оказалось, что «Наполи» не давал разрешение на использование формы, как и Виктор Осимхен не передавал производителю свои имиджевые права. Получается, что Giochi Preziosi выпустил нелицензированный продукт.

«Адзурри» через официальный сайт заявили, что требуют немедленного отзыва фигурки, в противном случае клуб грозит обратиться в суд за использование особенности образа Виктора Осимхена и текстур официальной джерси «Наполи».

Совпадение ли, что кукла появилась именно сейчас? Контракт нигерийца с клубом истекает в 2025 году и пока стороны не договорились о продлении. Похоже, что следующим летом форвард будет лакомым кусочком на трансферном рынке.

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