🎥 Блестящая передача Бускетса, завершение Месси. Это не «Барселона» Гвардиолы, это «Интер Майами»

«Интер Майами» на выезде разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0 в МЛС, Лионель Месси второй тур подряд оформляет 2+1 по «гол+пас». Мяч команды из Флориды на 74-й минуте встречи точно понравится поклонникам «Барселоны».

Серджи Бускетс блестящей передачей со своей половины поля вывел Месси в идеальную позицию – аргентинец оторвался от единственного оставшегося защитника и перекинул уже лежащего на газоне вратаря.

«Нью-Йорк» пополнил список соперников, в матче с которыми Месси получил 10 баллов от статистического портала SofaScore.

В матче отличился и Луис Суарес – реализовал пенальти на 83-й, а вот Жорди Альба за 85 минут на поле отметился только желтой.

Маленькая Каталония во Флориде.