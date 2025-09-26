Руни о статистике: «Многие футболисты слишком полагаются на нее, владельцы хотят высокого xG. Лэмпард много забивал из-за штрафной, но его xG был бы очень низким»

Уэйн Руни высказался по поводу акцента на статистике в современном футболе.

«Владельцы клубов хотят высокого xG (показатель ожидаемых голов – Спортс’‘), потому что считают, что с высоким xG у них больше шансов выиграть матч.

Им нужно ближе подходить к воротам, ведь за счет этого выше xG. Поэтому команды фактически больше не бьют из-за пределов штрафной.

Фрэнк Лэмпард много бил из-за пределов штрафной, но xG его ударов был бы очень низким. Хотя за карьеру он забил больше 200 голов.

Сейчас многие футболисты слишком полагаются на разные данные», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни .

В этом сезоне АПЛ в среднем за игру было выполнено 7,3 удара из-за пределов штрафной. Для сравнения, девять сезонов назад, в сезоне-2016/17, средний показатель составлял 10,5 ударов из-за штрафной.