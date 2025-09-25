Великолепная Антонелла Рокуццо приняла участие в фотосессии для легендарного бренда ювелирных украшений Tiffany & Co.

Супруга Лионеля Месси уже давно сотрудничает с американским брендом. В этот раз Антонелла представила украшения из коллекции Bird on a Rock.

Коллекция Bird on a Rock, посвящённая самой знаменитой броши Дома, впервые представленной Жаном Шлюмберже в 1965 году, развивается благодаря новым дизайнерским решениям главного арт-директора Натали Вердей.