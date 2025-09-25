📸🎥 Лось, ягуар, орел. Знакомимся с милейшими талисманами ЧМ-2026

Лето 2026-го все ближе, вместе с ним приближается и чемпионат мира, который пройдет в трех странах – Канаде, Мексике и США. ФИФА представила официальных талисманов, каждый отражает культуру и историю хозяек мундиаля. Давайте знакомиться.

Лось Мэйпл на грядущем ЧМ представит Канаду.

Мэйпл – голкипер, известен своим стилем и лидерскими качествами. В свободное от футбола время лось занимается искусством.

За Мексику отвечает ягуар Зайю.

Зайю у нас выступает на позиции нападающего. Себя ягуар называет душой вечеринок, главные качества – страсть и преданность.

Орел Клатч олицетворяет Соединенные Штаты Америки.

Команду не построить без толкового полузащитника, эту роль отдали белоголовому орлану Клатчу, отвечающему за США. Он по жизни оптимист, любит приключения, отмечает свою мудрость.

Мэйпл, Зайю и Клатч уже начали подготовку к чемпионату мира.

Как вам такие герои?