Свастика, мокрые футболки и комбинезоны: самые большие дизайнерские провалы в футболе 👕

Футбольная форма — это огромный бизнес. Ежегодно ведущие клубы мира меняют дизайн экипировки, в том числе чтобы повышать продажи.

За прошедшие годы мы видели много невероятных комплектов, за которыми охотятся коллекционеры. Но случались и неудачи – дизайн ряда футболок стал культовым, но по совершенно неправильным причинам.

Давайте посмотрим на самые серьезные дизайнерские провалы в футболе.

«Астон Вилла» 2023/24

Футбольная форма должна быть легкой, спортсмен не должен в ней потеть. Но форма «Астон Виллы» только мешает футболистам во время матчей. Castore выпустил футболки, которые моментально намокают и липнут к телу.

«Фиорентина» 1992/93

Гиганты Серии А попали в неприятную ситуацию из-за выездной формы, которую пришлось носить Габриэлю Батистуте и компании.

Оказалось, что если присмотреться к рисунку на плечах и руках, то можно увидеть в нем сходство со свастикой.

Злые языки утверждали, что клуб, известный своей приверженностью к фашистам во время Второй мировой войны, намеренно добавил нацистскую символику. Вскоре «Фиорентина» отказалась от этой формы, подчеркнув, что все совпадения – это чисто случайность.

«МЮ» 1996/97

Винить форму, чтобы оправдать поражение выездного матча против «Саутгемптона» немного странно, но именно это сделал тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, когда его команда надела печально известную серую футболку в 1996 году.

Ферги утверждал, что футболка сливалась с толпой, и его игроки не могли различить передачи.

На перерыв команда ушла, проигрывая 1:3, игрокам было сказано сменить футболки.

Стоит отметить, что матч завершился поражением «МЮ» 3:6 – переодевание не помогло.

«Барселона» 2015/16

Болельщики «Барселоны» привыкли видеть свою команду в футболке с вертикальными красно-синими полосами. И когда в сезоне 2015/16 полосы были заменены на горизонтальные, поднялся шум.

Опрос, проведенный испанской газетой, показал, что 78% болельщиков «Барселоны» ненавидят эти футболки.

Эксперимент длился всего один сезон, прежде чем «Барселона» вернулась к своему знаменитому дизайну.

Камерун 2002 и 2004

Камерун часто экспериментировал с дизайном своей формы. На Кубке африканских наций 2004 года на стадии плей-офф команда носила комбинезоны, созданные Puma.

ФИФА выписала Камеруну штраф в 125 тысяч евро и пообещала снять 6 очков в будущем отборе на ЧМ-2006, если футболисты не переоденутся.

Двумя годами ранее Камерун вызвал еще один переполох, когда представил футболки Puma, напоминающие о баскетболистах НБА. Дизайнеры компании заметили, что игроки из-за жары на тренировках постоянно закатывают рукава и решили, что будет лучше их совсем убрать.

Камерун выиграл тот Кубок Африки, но тут вмешались чиновники ФИФА, заявившие, что рукава нужны, поскольку на них печатают логотип турнира. Так камерунцам пришлось отказаться от своего оригинального варианта.