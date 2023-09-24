Фанаты нового симулятора EA Sports FC 24 жалуются на «несправедливый» рейтинг одного топ-футболиста.

Этот вопрос всегда остро обсуждается внутри комьюнити, но в этот раз у них очень необычная цель - Усман Дембеле.

Француз попал в список 100 сильнейших игроков симулятора (включая женщин). Его рейтинг увеличился с 83 до 86 всего за год. Причем этот год сложно назвать выдающимся (5+7 в Ла Лиге).

Геймеры в недоумении.

💭 «Понятия не имею, почему все молчат. Черт возьми, Дембеле получил апгрейд +3. КАК?»

💭 «Вероятно, что переход в «ПСЖ» раздул его рейтинг, потому что EA любит «ПСЖ».

💭 «Я могу понять +1, но у него было лишь пять голов в прошлом году? +3 - это безумие».

💭 «Я не думаю, что Дембеле действительно этого достоин».

💭 «Усман Дембеле и 86 - это чертовски комично».

А еще Джейми Варди медленнее 40-летнего Пепе. Но это совсем другая история.