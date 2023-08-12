Мюллер раньше официального заявления рассказал о трансфере Кейна. Томас анонсировал переход, упомянув орех
Харри Кейн – игрок «Баварии». Теперь официально. Контракт с нападающим подписан до 2027 года, сумма трансфера составила 100 млн евро, плюс 10 млн в качестве бонусных выплат.
Хотя о переходе англичанина стало известно в тот момент, когда его самолет приземлился в Мюнхене, до официального объявления фанатам «Баварии» оставалось ждать еще несколько мучительных часов.
Ночью болельщики пришли на Зебенерштрассе, чтобы поприветствовать новичка. Они оставались у базы, скандируя имя нападающего. Наступило утро 12 августа, но объявления о трансфере все не было. На помощь изнемогающим поклонникам «Баварии» пришел Томас Мюллер.
Немец анонсировал переход Кейна раньше клуба и сделал это в своем фирменном стиле. Почти за два часа до официального объявления Томас написал в соцсетях: «Что за трансферный блокбастер у нашей «Баварии». Тепло приветствуем Харри Кейна в этом месте».
Приветствие немец продолжил рассказом о пользе пекана. При чем тут орехи, спросите вы. Все просто, ответит Мюллер.
Полузащитник превратил Pekannüsse [пекан] в PeKanenuss, зашифровав таким образом фамилию Харри.
Вещание Радио Мюллер на этом не закончилось. Томас на несколько часов раньше клуба анонсировал третий комплект формы «Баварии», который поступил в продажу сразу после подписания Кейна.
Вот пост полузащитника, обратите внимание на время публикации:
А вот пост клуба:
Ну и что с ним делать?
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