Харри Кейн – игрок «Баварии». Теперь официально. Контракт с нападающим подписан до 2027 года, сумма трансфера составила 100 млн евро, плюс 10 млн в качестве бонусных выплат.

Хотя о переходе англичанина стало известно в тот момент, когда его самолет приземлился в Мюнхене, до официального объявления фанатам «Баварии» оставалось ждать еще несколько мучительных часов.

Ночью болельщики пришли на Зебенерштрассе, чтобы поприветствовать новичка. Они оставались у базы, скандируя имя нападающего. Наступило утро 12 августа, но объявления о трансфере все не было. На помощь изнемогающим поклонникам «Баварии» пришел Томас Мюллер.

Немец анонсировал переход Кейна раньше клуба и сделал это в своем фирменном стиле. Почти за два часа до официального объявления Томас написал в соцсетях: «Что за трансферный блокбастер у нашей «Баварии». Тепло приветствуем Харри Кейна в этом месте».

Приветствие немец продолжил рассказом о пользе пекана. При чем тут орехи, спросите вы. Все просто, ответит Мюллер.

Полузащитник превратил Pekannüsse [пекан] в PeKanenuss, зашифровав таким образом фамилию Харри.

Вещание Радио Мюллер на этом не закончилось. Томас на несколько часов раньше клуба анонсировал третий комплект формы «Баварии», который поступил в продажу сразу после подписания Кейна.

Вот пост полузащитника, обратите внимание на время публикации:

А вот пост клуба:

Ну и что с ним делать?