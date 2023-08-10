9 комментариев

Теперь и у Роналду есть Кубок мира: в Саудовской Аравии португальцу вручили награду, напоминающую уменьшенную копию трофея🏆
Это они серьезно?
«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.
В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0), а «Аль-Хилаль», за который играет Малком, выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.
Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов. После матча Роналду вручили приз лучшего игрока матча - памятный кубок уж очень напоминает главный трофей чемпионатов мира, правда в уменьшенном варианте.
Болельщики в комментариях шутят, что теперь и у Роналду есть свой Кубок мира😅
Это на заметку для его недалекой фан базы, что наивно пытается отрицать очевидное.
Кринж конечно понимает что 18.12.2022 произошло непоправимое для него событие, как это понимает и весь мир.
Поэтому пусть эта статуэтка будет для него утешением, ведь поднять над головой величайший трофей в истории спорта, в статусе короля, дано единицам - Месси, Пеле и Марадоне.