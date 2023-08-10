9 комментариев

Это они серьезно?

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.

В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0), а «Аль-Хилаль», за который играет Малком, выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.

Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов. После матча Роналду вручили приз лучшего игрока матча - памятный кубок уж очень напоминает главный трофей чемпионатов мира, правда в уменьшенном варианте.

Болельщики в комментариях шутят, что теперь и у Роналду есть свой Кубок мира😅