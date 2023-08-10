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Теперь и у Роналду есть Кубок мира: в Саудовской Аравии португальцу вручили награду, напоминающую уменьшенную копию трофея🏆

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Это они серьезно?

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.

В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0), а «Аль-Хилаль», за который играет Малком, выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.

Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов. После матча Роналду вручили приз лучшего игрока матча - памятный кубок уж очень напоминает главный трофей чемпионатов мира, правда в уменьшенном варианте.

Болельщики в комментариях шутят, что теперь и у Роналду есть свой Кубок мира😅

9 комментариев

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davidoser
ахахпххппххп троллинг от арабов засчитан
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Oleg
Кстати сам то роналду у себя в соц.сетях написал после вылета от Марокко, что ЧМ - вершина футбола, самый знаковый и сложный турнир.
Это на заметку для его недалекой фан базы, что наивно пытается отрицать очевидное.
Кринж конечно понимает что 18.12.2022 произошло непоправимое для него событие, как это понимает и весь мир.
Поэтому пусть эта статуэтка будет для него утешением, ведь поднять над головой величайший трофей в истории спорта, в статусе короля, дано единицам - Месси, Пеле и Марадоне.
+6
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Терминатор Айлбибекович
Вот такой кубок как раз ему будет впору.
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VERBLYUD
Самое смешное, что трофей этого турнира, в котором участвует Кришти, очень похож на Кубок ЧМ))) Будет много насмешек, если он поднимет его над головой)
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нелюбитель футбола
Забыли накидку, то бишь бишт, ему на плечи накинуть... Ну хотя бы уменьшенного размера... Хотя подождите - Геша ж любит всё увеличенное... А-ха-ха-ха... Это пипец... 😄😄😄😄🤭🤭🤭...
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Илья Мурашов
Роналду даже такую награду не заслужил. Пенальти любой игрок мог забить.
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Радость Ди Мария
Ответ Терминатор Айлбибекович
Вот такой кубок как раз ему будет впору.
По Сеньке и шапка.
+1
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