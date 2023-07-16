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💫⚽ «Sí, Muchachos». Месси официально представлен в качестве игрока «Интер Майами»

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Футбол Футбол

«Интер Майами» официально объявил о подписании Лионеля Месси.

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Контракт аргентинца заключен на два с половиной сезона с возможностью продления еще на один в 2026 году.

«Интер» объявил о переходе с помощью 40-секундного видео.

В воскресенье на стадионе «Майами» состоится крупный концерт, посвященный переходу Месси. Хедлайнером шоу станет поп-звезда Шакира.

Mail Online утверждает, что перед концертом клуб также представит Серджи Бускетса и Жорди Альбу в качестве новичков команды.

Концерт получил название «The Unveil». Из-за огромного спроса вместительность арены увеличили на 3000 мест.

Месси дебютирует за клуб 21 июля в матче против «Крус Асуля» в Кубке Лиги.

4 комментария

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SPAIN_CHAMPION.2008/2010/2012....
❤️❤️❤️
0
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прощай Роналду
Теперь выиграет награды лучшего игрока Америки)
+2
-2
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Rachid
Ну всё- теперь Месси разорвёт всю МЛС пополам - держись Америка..!!…))))
0
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