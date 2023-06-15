Однажды в Америке....

Криштиану Роналду уже давно известен, как автор легендарного празднования «Siiuuu», которое прочно ассоциируется с его именем.

В прошлом году Роналду также попробовал новое празднование – «сон». Официальный сайт «МЮ» даже пошутил, что это вынужденная мера, поскольку португалец не высыпается.

Но вернемся к главному – откуда взялось «Siiuuu»?

В 2019 году Криштиану Роналду рассказал, как придумал свое культовое празднование.

«Я был в США, где мы играли против «Челси». Я не знаю, откуда это празднование пришло.

Я просто забил и сделал это, крикнул: «Да, сииуууу!»

Но это было спонтанно, если честно. И с тех пор я продолжаю это делать, я чувствую болельщиков, когда они видят меня, то кричат: «Криштиану, сииуууу!»

Я думаю, что раз уж это запомнилось людям и стало напоминать обо мне, то это хорошо, буду продолжать», – признался Криштиану.

А как бы вы отреагировали, увидев Роналду?