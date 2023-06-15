🤩 «Раз это напоминает людям обо мне, то буду продолжать». Криштиану Роналду раскрыл, откуда взялось легендарное «Siiuuu»
Однажды в Америке....
Криштиану Роналду уже давно известен, как автор легендарного празднования «Siiuuu», которое прочно ассоциируется с его именем.
В прошлом году Роналду также попробовал новое празднование – «сон». Официальный сайт «МЮ» даже пошутил, что это вынужденная мера, поскольку португалец не высыпается.
Но вернемся к главному – откуда взялось «Siiuuu»?
В 2019 году Криштиану Роналду рассказал, как придумал свое культовое празднование.
«Я был в США, где мы играли против «Челси». Я не знаю, откуда это празднование пришло.
Я просто забил и сделал это, крикнул: «Да, сииуууу!»
Но это было спонтанно, если честно. И с тех пор я продолжаю это делать, я чувствую болельщиков, когда они видят меня, то кричат: «Криштиану, сииуууу!»
Я думаю, что раз уж это запомнилось людям и стало напоминать обо мне, то это хорошо, буду продолжать», – признался Криштиану.
А как бы вы отреагировали, увидев Роналду?
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